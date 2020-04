Covid oslabuje aj obranu.

Kríza utlmí očakávania zo skorej Európskej autonómie a zvýrazní význam NATO. Je príležitosťou pre lepšiu koordináciu štátov EÚ v obrane. Doma treba limitovať rezortizmus a pripraviť niektoré útvary OS na dvojaké využitie.

V závale informácií o dopadoch nového koronavírusu na naše zdravie, ekonomiku, vlastne na každú časť spoločenského života, sú trochu v úzadí diskusie o vplyvoch pripravovaných opatrení na bezpečnosť a obranu.

Už teraz je jasné, že rozpočet na obranu bude prechádzať rozsiahlymi úpravami. Dá sa predpokladať prehodnocovanie modernizačných a akvizičných projektov, odďaľovanie splátok na tie už schválené, zmrazenie rastu personálnych nákladov a snáď sa vyhneme znižovaniu početných stavov.

Ak sa dá súčasná kríza s niečím porovnávať, tak je naporúdzi azda rok 2008, znamenajúci zásadný prepad výdavkov určených na obranu. Netýkalo sa to len Slovenska, ale aj väčšiny európskych štátov, čo znamenalo posilnenie vnímaného, ale aj reálneho rozdielu medzi spojencami NATO v Európe a Severnej Amerike.

Niektoré odhady hovoria až o tretinovej strate obranných spôsobilostí na strane európskych spojencov za uplynulé dve desaťročia. A to pri vzrastajúcom potenciáli Číny a Ruska.

Hoci ešte detailne nepoznáme reakcie jednotlivých európskych vlád na súčasnú krízu, dá sa predpokladať, že v niečom budú dosť podobné minulosti - a sekanie obranných rozpočtov bude pod vplyvom pocitu bezpečia, na programe dňa ako prvé.

Jedno z dôležitých poučení z predchádzajúcej krízy je, že európske vlády nedokázali koordinovať svoj postup, napriek podobným spoločným východiskám.

Škrty v rozpočtoch, ktoré priamo ovplyvňujú úroveň pripravenosti, spôsobilosti jednotlivých krajín majú samozrejme dopad aj na úroveň spôsobilostí celku - či už EÚ, alebo NATO.

Európska únia má práve teraz šancu preukázať dostredivosť, schopnosť koordinácie. Plánovite môže postupovať aj v prípade úprav obranných rozpočtov a zabrániť tak živelným škrtom. Takýto postup môže totiž ešte viac ohroziť ambíciu Európskych štátov získavať silnejšie postavenie vo svete cestou užšej spolupráce v obrane a bezpečnosti.

Ohrozené sa musia cítiť tiež podniky zapojené v obrannom priemysle a ich tisíce zamestnancov.Mnohé spôsobilosti, ktoré budú postihnuté škrtmi, môžu dostať osudovú ranu - najmä tie, ktoré sa vytvárajú či udržiavajú medzinárodne - efektívna letecká obrana či strategický letecký transport. Pri strate či ich kritickom oslabení to môže znamenať straty ťažko nahraditeľné a to aj v iných oblastiach, ktoré spojenci vyhodnocujú ako nedostatkové.

Preto téma koordinovaného postupu v oblasti obrany a bezpečnosti by sa mala čím skôr dostať na spoločný stôl európskych ministrov, čo sa napokon môže stať aj účinnou agendou našich vládnych predstaviteľov.

Je zároveň zrejmé, že plány na európsku obrannú autonómiu sa budú odsúvať na neurčito, pretože sú naviazané na masívne investície, ktoré jednoducho v dohľadnom období nebudú na programe dňa.

Silná koordinácia postupu vo vnútri Európskej únie a v rámci NATO môže slúžiť ako tlmenie dopadov ekonomického šoku vyvolaného koronakrízou. Dá sa tiež očakávať, že v prípade dohody na harmonizácii postupu, vyvstane aj tlak na väčšiu špecializáciu ozbrojených síl. Je to predovšetkým v prípade menších spojeneckých krajín, ktoré si jednoducho nebudú môcť dovoliť aj naďalej naháňať chyméru silných, komplexne vyzbrojených a pripravených ozbrojených síl.

Domáce opatrenia by mali prekonávať nalinajkovaný rezortizmus, ktorý zabraňuje v efektívnejšom fungovaní bezpečnostného sektora. Bezpečnostné rezorty môžu oveľa viac spolupracovať a koordinovať svoje plány a postupy.

Prebiehajúca pandémia napokon priam ukážkovo vytvára tlak na užšiu spoluprácu. Nemalo by sa to týkať len samotného nasadzovania spoločných hliadok. Nastáva správny čas na transformáciu Vojenskej polície na jednotky schopné nasadenia aj pod velením civilných autorít po vzore žandarmérie.

Vojaci totiž v súčasnosti nemajú právomoci, ktoré by ich oprávňovali zasahovať a vynucovať rozhodnutia štátnych orgánov voči vlastnému obyvateľstvu. V prípadoch ako je napríklad dozor nad oblasťami uzavretými do karantény by sa tieto oprávnenia štátu iste zišli.

Pod vplyvom vhodných politických okolností, keď majú tzv. silové rezorty predstaviteľov z rovnakého politického subjektu so silnou podporou premiéra, sa ukazuje šanca významne posilniť spoluprácu medzi nimi a zvýšiť tak efektívnosť fungovania bezpečnostného sektora.

Spoločné akvizičné plány na obstarávania podobných služieb, materiálu, technológií, zníženie duplicitných činností vo fungovaní oboch rezortov, účinnejšia koordinácia postupov, môže znamenať nielen úspory, ale aj významný posun k flexibilite a pripravenosti Slovenska na krízy a bezpečnostné hrozby, ktorým budeme čeliť. A to nielen na zvládanie podobných kríz ako prežívame.

Oba rezorty majú možnosti aj na lepšie reagovanie na novodobé hrozby podvratnému vplyvu šírenia dezinformácií, falošnej propagandy, čo mimochodom, už bola ministrom zahraničných vecí avizovaná ako jedna z prioritných úloh vlády.

